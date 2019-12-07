شكرا لقرائتكم خبر عن باولو يقود طلائع الجيش للفوز على دكرنس بهدف فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على دكرنس بهدف مقابل للاشئ ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كاس مصر فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة بكوبرى القبة . سجل هدف الطلائع حسام باولو في الدقيقة 66، ليتأهل لمواجهة مصر المقاصة فى دور الـ16 .

وحقق الطلائع أول فوز له هذا الموسم بعدما صام عن الانتصارات خلال 6 جولات ببطولة الدوري.

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