شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الزمالك الي ملعب السلام استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الانجولي المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، تشكيل المباراة بعد دقائق عقب المحاضرة الأخيرة التي ستعقد بعد لحظات في غرفة ملابس الفريق بالاستاد.

ويحتاج الزمالك للفوز علي أول أغسطس لضمان الاستمرار في المنافسة بعد السخارة من مازيمبي الكونغولي في مباراة الافتتاح بثلاثية نظيفة.