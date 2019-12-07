شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد السلام: الاستاد سيظل بيتا مفتوحا لكل الأندية بجميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد ممدوح راغب مدير استاد السلام، على أنه وبالرغم من الاتفاق الذى تم بين الإدارة ومجلس إدارة النادى الأهلى ليكون الملعب هو الاستاد الرئيسى للنادى خلال الفترة المقبلة، إلا أن الاستاد سيظل بيتا مفتوحا لكل الأندية المصرية فى كافة البطولات والمنافسات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد راغب، فى تصريحاته، أن الاستاد بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية، هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية فى مصر حال طلبهم وكل الجماهير سيظل مرحبا بهم فى أى وقت، خاصة وأن استاد السلام أحد أهم الملاعب التى استضافت بطولات كبرى ومباريات هامة لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتا للجميع.

ومن المنتظر أن يشهد الاستاد الليلة مباراة هامة لنادى الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.