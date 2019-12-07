صور.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وبطل موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم السبت، الإجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأسفر الاجتماع عن ارتداء فريق نواذيبو الضيف الزي الأبيض بالكامل، فيما سيظهر بيراميدز بالزي الأسود الكامل. وسيكون حارس بطل موريتانيا بالزي الأصفر الكامل، وحارس بيراميدز باللون الرمادي الكامل، فيما سيكون طاقم التحكيم باللون الأزرق الفاتح. وسيحضر اللقاء 500 مشجع من الجالية الموريتانية في مصر بجانب السفير الموريتاني والقنصل العام في مصر. Advertisements وحضر الاجتماع الفني ممثلو ناديي بيراميدز وبطل موريتانيا، بجانب مراقب وحكام اللقاء، والمنسق الإعلامي.



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