شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يهزم الإعلاميين بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الإعلاميين بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم السبت، على استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

محمد مخلوف أحرز هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز بيكيتى سيلفا الهدف الثانى بالدقيقة 43، ليتأهل الإسماعيلى ويواجه بيراميدز فى دور الـ 16 بالكأس.

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وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها الدراويش من 6 مباريات، حيث فاز الاسماعيلي في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 3 أهداف فقط فيما استقبلت الشباك الصفراء 7 أهداف كاملة.