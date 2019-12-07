سوبر كورة يكشف سر نرفزة قائد الأهلي في مواجهة الهلال السوداني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب شهدتها الأجواء فور انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني والتي أقيمت أمس الجمعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.
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