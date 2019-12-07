سوبر كورة يكشف سر نرفزة قائد الأهلي في مواجهة الهلال السوداني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب شهدتها الأجواء فور انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني والتي أقيمت أمس الجمعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد. واعترف مسئولو النادي الأهلي بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه داخل الملعب، بصفته أحد أهم قادة الفريق، وذلك على خلفية أزمة الجوكر مع رامي ربيعة مدافع الفريق في نهاية مباراة الهلال السوداني. لمعرفة سر نرفزة قائد الأهلي في مواجهة الهلال السوداني عبر سوبر كورة.. من هنا

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