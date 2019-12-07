شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال : مباراة رينجرز صعبة ونسعى لتعويض الإصابات.. والجماهير حافز معنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدى أن مباراة الغد أمام اينوجو رينجرز النيجيري صعبة للغاية ، فالفريق النيجيري يدخل المباراة وكله أمل في الحفاظ على أماله في الصعود لدور الثمانية خاصًة بعد خسارته في الجولة الأولى على أرضه ووسط جماهيره أمام بيراميدز .

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الاسكندرية قبل يوم واحد من مباراة المصري مع ضيفه اينوجو رينجرز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والمقرر اقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد .



وأضاف إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفى أن المصري سيحاول قدر الامكان تعويض الغيابات العديدة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت نتيجة لاصابة الثنائي عماد فتحي وفريد شوقي ومن قبلهم أحمد شوشة ، مشيرًا أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الذي يؤهلهم للمشاركة في جميع المباريات في ظل الضغط الشديد الذي يتعرض له الفريق بخوض مباراة كل ثلاثة أيام على الأكثر ، معربًا عن أمله في ابتعاد شبح الاصابات عن لاعبي المصري خلال الفترة القادمة.

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وعن تأثير حضور الجماهير لمباراة الغد بعد قرار مجلس ادارة النادي المصري بتوفير اتوبيسات مجانية لنقل مشجعيه الى الاسكندرية لحضور المباراة ، أكد المدير الفنى للمصرى أن جماهير الفريق ومهما بلغ عددها فإنها قادرة على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز ، مشيرًا أن وجود الجماهير في ملعب المباراة يعطي للاعبين دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الفوز أيًا كان المنافس.