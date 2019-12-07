تشكيل الزمالك.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام بطل أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة أول أغسطس الأنجولي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك على أن يجاوره الثلاثي أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما".

ويلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - يوسف "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد ابو جبل - محمد عبد الشافي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - محمد عبد السلام - محمد حسن.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر مباراته الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد في المقابل تعادل أول أغسطس أمام زيسكو الزامبي (1-1) ضمن مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الأولى.