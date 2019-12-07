إنجاز إفريقي جديد ضمن 8 أرقام قياسية لصلاح في ليلة المئوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف وصناعة مثله أمام مضيفه بورنموث، ليساهم في فوز الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 46 نقطة بعد تحقيق انتصاره الـ15، ليقطع خطوة جديدة في رحلة البحث عن أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو ثلاثين عاما وتحديدا منذ عام 1990.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية الأرقام التي حققها صلاح خلال مباراة بورنموث:

- شارك محمد صلاح في المباراة رقم 100 له في بريميرليج خلال مسيرته الكروية، بواقع 87 مباراة مع ليفربول على مدار آخر ثلاثة مواسم، و13 مباراة بقميص ناديه السابق تشيلسي في موسمي (2013-14) و(2014-15).

- أصبح صلاح ثاني لاعب مصري فقط يخوض 100 مباراة أو أكثر في بريميرليج، بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، الذي خاض 172 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

- سجل صاحب الـ27 عاما 63 هدفا وصنع 28 آخرين في 100 مباراة لعبها في بريميرليج.

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- أصبح صلاح رابع أسرع لاعب يسجل 63 هدفا خلال 100 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، بعد كل من آلان شيرر (79 هدفا)، رود فان نيستلروي (68 هدفا) وسيرجيو أجويرو (64 هدفا)، الذين سجلوا في أول 100 مباراة لهم في المسابقة أكثر من النجم المصري.

- تجاوز النجم المصري الإيفواري يايا توريه الذي سجل 62 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في بريميرليج، بعد كل من الإيفواري ديدييه دروجبا (104 هدفا)، التوجولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا)، النيجيري ياكوبو (95 هدفا) والسنغالي ساديو ماني (75 هدفا).

- وصل صلاح لهدفه رقم 81 مع ليفربول في جميع المسابقات خلال 124 مباراة، معادلا رقم الإسباني فيرناندو توريس مهاجم الريدز السابق، لكن الأخير احتاج 142 مباراة للوصول لهذا العدد من الأهداف.

- بات فريق بورنموث الضحية المفضلة لصلاح في الدوري الإنجليزي، بعدما زار الفرعون المصري شباكه في كل المواجهات ليسجل سبعة أهداف، ويأتي فريقا آرسنال وواتفورد في المركز الثاني بعد استقبالهما 6 أهداف.

- كسر صلاح صيامه في آخر ثلاث جولات بالدوري الإنجليزي بعدما جلس احتياطيا في مباراتين منهم، ليدون سابع أهدافه في المسابقة هذا الموسم، في الوقت الذي يعتلي فيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قائمة الهدافين بـ14 هدفا.