انتهاء أزمة الزمالك ومحمود فتح الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قال محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق، إن أزمة المستحقات المالية بينه وبين القلعة البيضاء قد انتهت مؤكدًا أنه لا يُريد أن يُسبب أزمات للنادي.

وكان فتح الله قد تقدم بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعليه خاطب الكاف اتحاد الكرة المصري بأن أمام الزمالك مهلة لسداد وهي 5 ديسمبر الجاري.

وأضاف فتح الله من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "مسؤولو الزمالك وجهوا دعوة لي من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات بشأن المستحقات، وتم الاتفاق على أن يكون أول دفعة خلال 24 أو 48 ساعة على أقصى تقدير."

واختتم: "قبلت شروط الزمالك في تقسيط المستحقات خوفًا من حدوث مشاكل للنادي."