اخبار الرياضه

في مباراة الـ100.. صلاح يضرب بورنموث للمرة السابعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب هدفًا لصالح فريقه في شباك بورنموث في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع السادس عشر من .

صلاح هز شباك بورنموث في الدقيقة 55 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا وضعت الفرعون المصري في مواجهة المرمى.

Advertisements

صاحب الـ27 عامًا والذي يشارك في مباراة الـ100 بالبريميرليج أحرز هدفه السابع في شباك بورنموث بمباراته الخامسة أمام الفريق الأسود والأحمر.

واستطاع صلاح أيضًا أن يرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في 13 مباراة.

لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة الـ100.. صلاح يضرب بورنموث للمرة السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا