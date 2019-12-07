في مباراة الـ100.. صلاح يضرب بورنموث للمرة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفًا لصالح فريقه في شباك بورنموث في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي.

صلاح هز شباك بورنموث في الدقيقة 55 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا وضعت الفرعون المصري في مواجهة المرمى.

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صاحب الـ27 عامًا والذي يشارك في مباراة الـ100 بالبريميرليج أحرز هدفه السابع في شباك بورنموث بمباراته الخامسة أمام الفريق الأسود والأحمر.

واستطاع صلاح أيضًا أن يرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في 13 مباراة.

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