تاريخ مصري جديد.. صلاح يدون ظهوره الـ100 في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دوّن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ظهورا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مشاركته في مباراة مضيفه بورنموث مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

وشارك محمد صلاح في المباراة رقم 100 له في بريميرليج خلال مسيرته الكروية، بواقع 87 مباراة مع ليفربول على مدار ثلاثة مواسم، و13 مباراة بقميص ناديه السابق تشيلسي.

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وأصبح صاحب الـ27 عاما ثاني لاعب مصري فقط يخوض 100 مباراة أو أكثر في بريميرليج بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، الذي خاض 172 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وسجل صلاح 62 هدفا وصنع 22 آخرين خلال 99 مباراة، ويأمل في التسجيل في مباراة اليوم أمام بورنموث في مناسبة المئوية.

ويملك صلاح سجلا جيدا أمام بورنموث، حيث سجل في جميع المباريات التي لعبها أمام الفريق، محرزًا ستة أهداف في 4 مواجهات.