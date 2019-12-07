إيفرتون يصحح مساره بفوز مثير على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

لقن فريق إيفرتون ضيفه تشيلسي درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي بهدف لإيفرتون في الدقيقة الخامسة ثم أضاف لاعب الوسط الشاب دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 49.

Advertisements

ورد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بهدف لتشيلسي في الدقيقة 52 قبل أن يسجل دومينيك كالفيرت الهدف الثاني له والثالث لإيفرتون في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى إيفرتون بذلك سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية مما أسفر عن إقالة مدربه ماركو سيلفا أمس الأول الخميس.