محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)
لقن فريق إيفرتون ضيفه تشيلسي درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي بهدف لإيفرتون في الدقيقة الخامسة ثم أضاف لاعب الوسط الشاب دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 49.
ورد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بهدف لتشيلسي في الدقيقة 52 قبل أن يسجل دومينيك كالفيرت الهدف الثاني له والثالث لإيفرتون في الدقيقة 84.
الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع.
وأنهى إيفرتون بذلك سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية مما أسفر عن إقالة مدربه ماركو سيلفا أمس الأول الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفرتون يصحح مساره بفوز مثير على تشيلسي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.