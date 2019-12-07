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إيفرتون يصحح مساره بفوز مثير على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

لقن فريق إيفرتون ضيفه درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الممتاز.

وتقدم البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي بهدف لإيفرتون في الدقيقة الخامسة ثم أضاف لاعب الوسط الشاب دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 49.

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ورد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بهدف لتشيلسي في الدقيقة 52 قبل أن يسجل دومينيك كالفيرت الهدف الثاني له والثالث لإيفرتون في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى إيفرتون بذلك سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية مما أسفر عن إقالة مدربه ماركو سيلفا أمس الأول الخميس.

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