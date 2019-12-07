بحضور برشلونة وليفربول.. تفاصيل مشاركة الأهلي في مؤتمر ويمبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الأهلي في مؤتمر ويمبلي الدولي، تلبية للدعوة التي تلقاها النادي في أبريل الماضي، ليكون النادي الإفريقي والعربي الوحيد بين صفوف الأندية العالمية المشاركة في هذا المؤتمر والذي يقام كل عام كملتقى بين الأندية العالمية المقبلة على مشروعات إنشائية جديدة أو التي تسعى لتطوير منشآتها الحالية بما يتفق مع الميزانية المالية والقيم التسويقية التي تعكس الجماهيرية الغفيرة للأندية الكبرى.

وأفاد الأهلي عبر موقعه الرسمي مشاركة العديد من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتطوير وتسويق العلامة التجارية.

وأشار إلى تواجد أندية برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، باريس سان چيرمان الفرنسي، ليفربول الإنجليزي، إيفرتون الإنجليزي، فالنسيا الإسباني، ومنيوستا فايكينكز الأمريكي.

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وقدم محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي وممثل النادي بتكليف من محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، عرضاً كاملاً عن تاريخ الأهلي وجماهيريته في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تحقيقاً للبطولات في العالم.

وتطرق سراج لقيمة الأهلي التسويقية وحجم فروع النادي ومنشآته المختلفة ودوره المجتمعي وحجم الميزانية الأخيرة ومشروعاته السابقة والمستقبلية .

يذكر أن مشاركة الأهلي في مؤتمر ويمبلي جاءت للترويج لاسم والعلامة التجارية للنادي ولمشروعاته على النطاق العالمي ومواكبة ما هو جديد والاستفادة مما توصلت إليه تجارب الأندية العالمية في مجال التطوير والتسويق لمشروعاتها.