بالفيديو.. صلاح يسجل ويصنع في فوز سهل لليفربول أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فريقه لفوز سهل على حساب فريق بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي.

تشامبرلين أحرز هدف ليفربول الأول ثم سجل نابي كيتا الهدف الثاني للريدز بعد تمريرة رائعة من صلاح ليعود الأخير في الشوط الثاني ويسجل الهدف الثالث أمام بورنموث.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول الانفراد بالصدارة برصيد 46 نقطة بفارق 11 نقطة مؤقتًا عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي والذي سيواجه الليله جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، تلقى بورنموث الخسارة الخامسة على التوالي حيث لم يحقق الفريق صاحب القميص الأحمر والأسود أي فوز منذ الانتصار على مانشستر يونايتد (1-0).

وأصبح ترتيب بورنموث في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - جو جوميز - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون - نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - أليكس تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

تشكيل بورنموث: رامسيدلي - فرانسيس - ميجام - أكي - ريكو - جروينفيلد - ليرما - بيلينج - فريزر - كالوم ويسلون - سولانكي.

تفاصيل المباراة:

خطورة ليفربول الأولى في المباراة كانت في الدقيقة السابعة عن طريق محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تجد حارس بورنموث.

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ومع وصول الدقيقة 24 حاول جيمس ميلنر أن يهز شباك بورنموث بتسديدة قوية من منطقة الجزاء في جهة اليسار لكن تمر الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 26 شهدت عرضية من جانب جو جوميز تصل إلى رأس صلاح لكن تصل الكرة ضعيفة لحارس بورنموث.

وفي الدقيقة 36 استطاع تشامبرلين أن يسجل هدف ليفربول الأول بعد تمريرة رائعة من هندرسون لينجح ليفربول في التقدم بالنتيجة.

يورجن كلوب أجرى تبديلاً اضطراريًا بخروج ديان لوفرين للإصابة ليشارك بدلاً منه أرنولد.

وفي الدقيقة 44 نجح محمد صلاح أن يقدم كرة رائعة بالكعب لنابي كيتا تضع الدولي الغيني بانفراد في المرمى ليسجل الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية الشوط الأول أهدر محمد صلاح كرة الهدف الثالث لليفربول بعدما سدد كرة من أمام المرمى لكن تمر أعلى الحارس.

وفي الدقيقة 55 من زمن أحداث الشوط الثاني نجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثالث بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا لتصبح النتيجة (3-0).

وفي الدقيقة 68 كاد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الرابع في المباراة والثاني له بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين لكن حارس بورنموث يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة الأخيرة كاد أرنولد أن يسجل الهدف الرابع لليفربول من تسديدة رائعة لكن حارس بورنموث يتألق ويبعد الكرة لركنية.