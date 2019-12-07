طلائع الجيش يفوز على دكرنس ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تحقيق الفوز على فريق دكرنس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضه العسكري، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.
وتأهل فريق الجيش لدور الـ16 بالمسابقة، وذلكبهدف اللاعب حسام باولو، مهاجم الفريق، في الدقيقة 21 في الشوط الثاني من المباراة.
وبدأ طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، المباراة بالتشكيل التالي :
محمد شعبان، أحمد علاء، خالد سطوحي،
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .
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