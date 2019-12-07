«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو السبت 7/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا عبر الوفد الرياضي، حيث يحل فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراةالزمالك وبريميرو دي أغوستو في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية.
وتُنقل مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو بث مباشر اليوم بدون تقطيع، ويدخُل فريق الزمالك المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الثانية مندور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق بريميرو دي أغوستو لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.
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