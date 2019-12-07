تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك و أول أغسطس الإنجولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
يدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الأخير فىالمجموعة بعد خسارته فى اللقاء السابق من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، بينما يحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع زيسكو بطل زامبيا بهدف لكل منهما.
ويسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، للبدء بشكل قوي، في إختبار مبكر له بالبطولة الأفريقية، والتي يسعى الزمالك فيها لاستعادة توازنه بعد السقوط المدوي أمام مازيمبي والذي أطاح بالصربي ميتشو من المهمة الفنية للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بث مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس الإنجولي بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.