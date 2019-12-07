شاهد.. بث مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس الإنجولي بدوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك و أول أغسطس الإنجولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

يدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الأخير فى

المجموعة بعد خسارته فى اللقاء السابق من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، بينما يحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع زيسكو بطل زامبيا بهدف لكل منهما.

ويسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، للبدء بشكل قوي، في إختبار مبكر له بالبطولة الأفريقية، والتي يسعى الزمالك فيها لاستعادة توازنه بعد السقوط المدوي أمام مازيمبي والذي أطاح بالصربي ميتشو من المهمة الفنية للفريق.