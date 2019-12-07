مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر عبر التلفزيون

يبدأ الزمالك عهدًا جديدًا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون حين يستضيف بريميرو دي اوجوستو الأنجولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام.

وقاد كارتيرون فريقه الجديد بعد

ساعات من التعاقد معه أمام الشرقية، وحقق فوزًا معنويًا في بطولة الكأس أمام الفريق الناشط بدوري الدرجة الثالثة، غير أن التحدي الحقيقي سيكون أمام بريميرو دي اوجوستو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

إذ يلعب الزمالك أمام بطل أنجولا فإنه يستدعي أحلام جماهير فريقه الباحثة عن دوري أبطال إفريقيا منذ أخر وصول لمنصة التتويج في 2002.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تعادل بريميرو دي اوجوستو أمام زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1، ضمن المجموعة الأولى.