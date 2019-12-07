اتحاد جدة يفوز على الصفا برباعية ويتأهل للدور الـ١٦ بكأس خادم الحرمين

حقق فريق إتحاد جدة فوزا مهما على نظيره فريق الصفا برباعية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على استاد الامير محمد بن فهد فى إطار منافسات دور ال ٣٢ من كأسخادم الحرمين الشريفين.
و أفتتح أهداف اللقاء لاعب الصفا حسن صالح الطريدي في الدقيقة ٢٠ من الشوط الاول من المباراة، ليتعادل اتحاد جدة عن طريق اليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة ٣٢ من نهاية الشوط الاول من المباراة.
وفي الدقيقة ٦٤ أحرز مروان دا كوستا هدف التقدم الثانى لاتحاد جدة، وسجل رومارينهو هدفين في الدقيقتين ٦٨، ٧٠ من نهاية المباراة.
بهذة النتيجة يتأهل نادي الاتحاد إلي دور ال ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين.
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