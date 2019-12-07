بوروسيا دورتموند يكتسح دوسلدورف بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح فريق بروسيا دورتموند، فورتونا دوسلدورف بخامسة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن مباريات الاسبوع الـ14من الدوري الالماني.
سجل اهداف القاء ماركو رويس هدفين ثورجان هازارد جادو سانشوهدفين وجاء الاهدادف في الدقائق 42،58،63،69،74
وبهذه النتيجة يحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 26نقاط بينما يتجمد رصيد فورتونا دوسلدورف12نقاط في المركز السادس عشر
كما شهدت فوز لاييزيج علي هوفنهايمبثلاثة اهداف مقابل هد في المواجهة التي اقيمة علي ملعب ريد بول ارينا ضمن الاسبوع الـ14من الدوري الالماني
سجل اهداف اللقاء تيمو فيرنيز هدفين مارسيل سايبتسر وجاءت في الدقائق 11،52،83
وبهذه النتيجة يحصد فريق لاييزيج وصاف الترتيب برصيد 30نقاط بينما يتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 21 يحتل بها المركز الثامن
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