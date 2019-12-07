بوروسيا دورتموند يكتسح دوسلدورف بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح فريق بروسيا دورتموند، فورتونا دوسلدورف بخامسة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن مباريات الاسبوع الـ14من الدوري الالماني.

سجل اهداف القاء ماركو رويس هدفين ثورجان هازارد جادو سانشو

هدفين وجاء الاهدادف في الدقائق 42،58،63،69،74

وبهذه النتيجة يحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 26نقاط بينما يتجمد رصيد فورتونا دوسلدورف12نقاط في المركز السادس عشر

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كما شهدت فوز لاييزيج علي هوفنهايم

بثلاثة اهداف مقابل هد في المواجهة التي اقيمة علي ملعب ريد بول ارينا ضمن الاسبوع الـ14من الدوري الالماني

سجل اهداف اللقاء تيمو فيرنيز هدفين مارسيل سايبتسر وجاءت في الدقائق 11،52،83

وبهذه النتيجة يحصد فريق لاييزيج وصاف الترتيب برصيد 30نقاط بينما يتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 21 يحتل بها المركز الثامن