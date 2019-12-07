الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر ويلاقي بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الفوز على نظيره الاعلاميين بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية لحساب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر.

ثنائية الدراويش حملت توقيع كل من محمد مخلوف فى الدقيقة

الــ33 ثم أضاف الغينى المميز بيكيتى سيلفا الهدف الثانى فى الدقيقة 42 من عمر المباراة. واستعاد الإسماعيلى اتزانه بعد التعثر بآخر جولتين حيث خسر أمام الاتحاد ثم تعادل مع طنطا بالدورى المحلى.وشهد اللقاء حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة إضافة للاعبى الفريق الغائبين وابرزهم باهر المحمدى ومحمود دونجا وإبراهيم أبواليزيد الذين حرصوا على مساندة زملائهم من خارج الخطوط.بتلك النتيجة يضرب الإسماعيلى موعدا مع بيراميدز فى قمة منافسات دور الــ16 بالبطولة على أن يتم تحديد موعد اللقاءات فى وقت لاحق.