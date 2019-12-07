اخبار الرياضه

الهلال يفوز على الجبلين برباعية يتأهل إلى دور الـ١٦ من كأس خادم الحرمين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق الهلال فوزا ثقيلا على نظيره فريق الجبلين برباعية مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.
أفتتح أهداف اللقاء لاعب الهلال محمد الشلهوب بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء لتسكن في الدقيقة ٢٥ من الشوط الاول من المباراة.
ليضعف الهلال النتيجة عن طريق كلا من عمر خربين

وأندرية كاريلو وكارلوس إدواردو فى الدقائق ٥٥، ٨٦، ٩٠ من الشوط الثانى من المباراة.
أحرز ثنائية فريق الجبلين كارلوس دي مورا وحسان عقبي في الدقيقتين ٢٨، ٨٢ من المباراة.
بهذة النتيجة يتأهل نادي الهلال إلى دور ال ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين. 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يفوز على الجبلين برباعية يتأهل إلى دور الـ١٦ من كأس خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا