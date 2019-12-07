الهلال يفوز على الجبلين برباعية يتأهل إلى دور الـ١٦ من كأس خادم الحرمين

حقق فريق الهلال فوزا ثقيلا على نظيره فريق الجبلين برباعية مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.
أفتتح أهداف اللقاء لاعب الهلال محمد الشلهوب بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء لتسكن في الدقيقة ٢٥ من الشوط الاول من المباراة.
ليضعف الهلال النتيجة عن طريق كلا من عمر خربين
أحرز ثنائية فريق الجبلين كارلوس دي مورا وحسان عقبي في الدقيقتين ٢٨، ٨٢ من المباراة.
بهذة النتيجة يتأهل نادي الهلال إلى دور ال ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين.
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