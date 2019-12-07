تشيلسي يسقط أمام إيفرتون بثلاثية

فاز ايفرتون على ضيفه تشيلسي 3-1 اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وسجل كل من البرازيلي ريشارليسون(5) ودومينيك كالفيرت ليوين(49 و84) ثلاثية أصحاب الأرض فيما دّون الكرواتي ماتيو كوفاسيتش هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 52.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ29 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز 14 مؤقتاً برصيد17 نقطة.



وفي مباراته الأولى مع ايفرتون وخلفاً للمدرب البرتغالي السابق ماركو سليفا، تمكن المدرب المؤقت الاسكتلندي دانكن فيرغسون من احداث رجة إيجابية تجسدت على أرض المباراة التي شهدت روحاً كبيرة وقتالية عالية من لاعبي فريق الـ"توفيز".

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