اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر «قناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع HD MATCH

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يلا شوت بلس تابع مواجهة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يوم السبت 7 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

كورة ستار وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربهم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد COOL KOORA حيث سجل المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد هدفين اليونايتد في المباراة، بينما أحرز ديلي آلي هدف فريق توتنهام الوحيد في المباراة KOORA STAR.

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جول كورة بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل جابريل جيسوس هدفين للسيتي في المباراة BEIN MATSH واحرز كل من رياض محرز ورودري هدفا وحيدا، وجاء هدف فريق بيرنلي الوحيد عن طريق برادي قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة GOAL KOORA.

يلا كورة وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة YALA SHOOOT PLUSحيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تُبث عبر قمري النايل سات والعرب سات YALA KOORA.