اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط بي ان سبورت» هدف hd

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كوورة لايف يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر ستي، ويترقب عشاق الكرة الإنجليزية اليوم السبت، متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في ديربي مانشستر على ملعب الإتحاد في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يلا شوووت،kora live ينتظر متابعي البريميرليج مواجهة قوية بين الفريقين كما أعتادوا، والتي ستحمل طابع خاص هذا الموسم، خاصة مع إستعادة اليونايتد لبعض من مستواه.

مشاهدة لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم، kora online ويدخل اليونايتد للمباراة بعد تحقيقه إنتصار هام على توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد في الجولة الماضية، وعلى الرغم من تذبذب نتائج الشياطين الحمر، إلا إنه تمكن حتى الأن من تحقيق نتاءج جبدة أمام خصومه الكبار، حيث فا على تشيلسي وتوتنهام، وتعادل أمام ليفربول، وهو ما يجعل كيبة سولشاير تبحث عن تجنب الهزيمة على الأقل.

مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي yalla shoot

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يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل التقدم في الترتيب والإقتراب من المرابع الذهبي بشكل أكبر، للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وعلى الجانب الآخر، فإن مانشستر سيتي يدخل اللقاء بدوافع قوة خاصة مع بحثه عن مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، ورغبته في عدم فقدان أينقاط أخرى في صراعه مع الريدز، بعد أن وصل الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وفقدان نقاط أخرى سيتسبب في إبتعاد الفريق السماوي أكثر عن الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، والتعادل أو الهزيمة قد يمنحا تشيلسي صاحب المركز الرابع لمزاحمة السيتي، kora shootويأمل السيتي في تحقيق الفوز منتظراً أي تعثر لليفربول، يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط، خاصة في ظل تلاحق المباريات القوية على الريدز والذي قد يجعله يفقد نقاط.