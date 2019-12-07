اونلاين | «يلا شووت» man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف Kick on

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بث حي ومباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد مانشستر يونايتد KORA STAR متابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد COOL KORA روابط سريعة سرعات متعددة.

ويشهد ملعب الإتحاد مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتيLIVE7HD ومانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

دافيد دي خيا

براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندولف – آرون وان بيساكا

فريد – أندرياس بيريرا - ماكتومناي

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ماركوس راشفورد – جيسي لينجارد – دانيل جيمس

بينما من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

إيديرسون

ميندي – أوتاميندي – فيرناندينيو - ووكر

جوندوجان – رودري – دي بروين

ستيرلنج – خيسوس – بيرناردو سيلفا

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.