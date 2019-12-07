اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ونجح مانشستر يونايتد فى إقصاء تشيلسى من دور الـ16 فى بطولة كأس الرابطة بعدما حقق الفوز بنتيجة 2 – 1، قبل أن يفوز على توتنهام بالنتيجة ذاتها فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويأمل مانشستر يونايتد فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم أمام الاندية الكبار عندما يحل ضيفاً على مانشستر سيتى فى مباراة يسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث لإحياء آماله فى المنافسة على احتلال مركز مؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، و يسعى مان سيتي لتحقيق الفوز على ملعبه و وسط جماهيره من أجل ملاحقه ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الذي أبتعد عنه نسبياً بعد هزيمته امام ليفربول منذ أسبوعين، بينما يريد مان يونايتد لتحقيق نتيجة اجابيه خارج ملعبه نظراً للمركز المتأخر الذي يقع به بالجدول في موسم غير جيد حتى الان للمانيو.

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مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، قال أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد فى المؤتمر الصحفي: "مانشستر سيتي تغير كثيرًا وأصبحوا أفضل الآن، وعلى الأقل نحن نواجههم كل سنة، لقد استغرق الأمر عدة سنوات حتى شاركت بديربي مانشستر، عندما كنت لاعبًا " ، وذلك قبل مواجهة الديربي غدا في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، وعن المصابين قال: "نأمل أن يشارك مارسيال لبعض الوقت، لكنه لن يستطيع المشاركة منذ البداية. أما بوجبا فسيغيب عن المباراة لكنه سيعود بأقرب وقت ممكن، فقد بدأ بالتدرب على العشب وسيعود قبل نهاية العام".