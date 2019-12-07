رياضة | نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم| ترتيب الدوري الإنجليزي liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم| ترتيب الدوري الإنجليزي liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا عريضًا على حساب فريق بورنموث بنتيجة 3 -0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاركة مثالية للفرعون المصري محمد صلاح:

شارك محمد صلاح في مباراة اليوم ضد بورنموث من البداية وحتي نهايتها، وجاءت مشاركة نجم منتخب مصر مثالية للغاية حيث صنع الهدف الثاني لزميله نابي كيتا، بينما وقع على الهدف الثالث بالدقيقة 54 ليقود فريقه للفوز وحصد 3 نقاط جديدة في سباق الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد غاب عن مباراة ليفربول ضد ايفرتون بالجولة الماضية، حيث فضل يورجن كلوب مدرب الريدز منحه فرصة للحصول على راحة نظرًا لضغط المباريات بالنسبة للفريق هذا الموسم.

أهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي:

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جاءت بداية المباراة هجومية من جانب ليفربول في الشوط الأول ونجح الريدز في فرض سيطرته على مجريات اللقاء مبكرًا وأنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق اللاعب تشامبرلين بالدقيقة 35 من صناعة زميله هندرسون، وعزز نابي كيتا تقدم الليفر بهدف ثاني بالدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة بـ"الكعب" من المصري محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسددها كيتا في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني استمر تفوق ليفربول الإنجليزي وسجل هدفًا ثالثا في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب المصري محمد صلاح بعد تمريرة بينية رائعة داخل منطقة جزاء استحوذ عليها "صلاح" ووضعها أرضية على يسار حارس مرمي بورنموث ببراعة شديدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول:

ارتفع رصيد ليفربول إلي 46 نقطة ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة بالمركز الخامس عشر.