رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام مانشستر يونايتد.. Manchester City VS Manchester United Match Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام مانشستر يونايتد.. Manchester City VS Manchester United Match Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينيو - انجلينو.

خط الوسط : رودري - برناردو - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج.

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خط الهجوم : جابريل جيسوس.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي :-

بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل جابريل جيسوس هدفين للسيتي في المباراة، واحرز كل من رياض محرز ورودري هدفا وحيدا، وجاء هدف فريق بيرنلي الوحيد عن طريق برادي قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تُبث عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.