رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر Matchweek LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر Matchweek LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - دانيل جيمس - لينجارد.

Advertisements

خط الهجوم : ماركوس راشفورد - مارسيال.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام :-

وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربهم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد، حيث سجل المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد هدفين اليونايتد في المباراة، بينما أحرز ديلي آلي هدف فريق توتنهام الوحيد في المباراة.