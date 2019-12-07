رياضة | جماهير الزمالك تتوافد إلى ملعب السلام قبل مباراة بطل أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تتوافد إلى ملعب السلام قبل مباراة بطل أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب الجيش بمدينة السلام تشديدات امنية واسعة، قبل دخول جماهير نادي الزمالك المدرجات، حيث تواجدت أعداد كبيرة خارج الملعب.

وتواجدت أعداد قليلة من الجماهير البيضاء في مدرجات الثالثة يمين، بالإضافة إلى عدد آخر في مدرجات الثانية يمين ويسار.

ويواجه اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره أول أغسطس الانجولي، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.