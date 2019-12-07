رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع ضحية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع ضحية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي حقيقة التفاوض مع الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك تمهيداً للتعاقد معه في الفترة القادمة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع ضحية الزمالك

وترددت أنباء عن تفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع حمدي النقاز في الأيام الماضية من أجل التعاقد معه عقب اعلان اللاعب فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 4 شهور.

وقال مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" إن النادي الأحمر لم يدخل في مفاوضات مع حمدي النقاز على الاطلاق كما تردد، مشيراً إلى أن النقاز خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني .

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وتابع :" الأهلي يمتلك أحمد فتحي ومحمد هاني في الجبهة اليمنى بالإضافة باسم علي الظهير الأيمن المعار إلى نادي الجونة أيضاً ، فكيف نفاوض حمدي النقاز للتعاقد معه في القلعة الحمراء".

وكان سيد معوض مدرب منتخب مصر المساعد علق على أزمة حمدي النقاز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"عندما كنت في الأهلي تعرض النادي لأزمة مالية ولم نحصل على مستحقاتنا لمدة عامين وتقاضيت مستحقاتي بعد 2015 عقب اعتزالي".

وأضاف :"ما فعله حمدي النقاز مع الزمالك طبيعي لأنه لاعب محترف".