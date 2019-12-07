إيفرتون يعود للإنتصارات بثلاثية في شباك تشيلسي

السبت 7 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي تشيلسي وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف.



افتتح التسجيل ريتشاردليسون لمصلحة إيفرتون، في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، تمكن دومينيك كالفرت لوين من إضافة الهدف الثاني لمصلحة إيفرتون، في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 52، تمكن ماتيو كوفاسيتش، من تقليص النتيجة لمصلحة تشيلسي.

وفي الدقيقة 84، تمكن دومينيك كالفرت لوين، من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون إلى المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، فيما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الرابع.