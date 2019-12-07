شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التفاصيل الكاملة لمشاركته في مؤتمر «ويمبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك النادي الأهلي في مؤتمر ويمبلي الدولي، تلبية للدعوة التي تلقاها النادي في إبريل الماضي، ليكون النادي الأفريقي والعربي الوحيد بين صفوف الأندية العالمية المشاركة في هذا المؤتمر الذي يقام كل عام كملتقى بين الأندية العالمية المقبلة على مشروعات إنشائية جديدة أو التي تسعى لتطوير منشآتها الحالية بما يتفق مع الميزانية المالية والقيم التسويقية التي تعكس الجماهيرية الغفيرة للأندية الكبرى.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك في المؤتمر أيضًا العديد من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتطوير وتسويق العلامة التجارية، وبجانب الحضور الفاعل للنادي الأهلي تواجدت أندية برشلونة، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ليڤربول، إيڤرتون، فالنسيا الإسباني ومنيوستا ڤايكينكز الأمريكي.

Advertisements

وقدم محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ممثل النادي بتكليف من محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، عرضًا كاملًا عن تاريخ الأهلي وجماهيريته في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بوصفه نادي القرن الأفريقي والأكثر تحقيقًا للبطولات في العالم.

وتطرق سراج الدين لقيمة الأهلي التسويقية وحجم فروع النادي ومنشآته المختلفة ودوره المجتمعي وحجم الميزانية الأخيرة ومشروعاته السابقة والمستقبلية.

جاءت مشاركة الأهلي في هذا المؤتمر للترويج لاسم والعلامة التجارية للنادي ولمشروعاته على النطاق العالمي ومواكبة ما هو جديد والاستفادة مما توصلت إليه تجارب الأندية العالمية في مجال التطوير والتسويق لمشروعاتها.