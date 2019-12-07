شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتقدم بهدفين على الإعلاميين فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى والإعلاميين بتقدم الدراويش بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر، علي ملعب ستاد الإسماعيلية.

تقدم محمد مخلوف للإسماعيلي فى الدقيقة 32 بالهدف الأول، قبل أن يضيف بيكيتى سيلفا الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 42.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى، محمد مجدي في حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، أحمد أيمن، همام طارق، عماد حمدي، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، بيكيتى سيلفا، حازم مرسى.

فيما جاء تشكيل الإعلاميين كالتالي، محمد خالد حارس مرمى، خالد سعيد، محمد أسامة، ايهاب المصرى، حسام الدين عادل، اسلام مصطفى، محمد أشرف، شريف عمر، سعد السعيد، فتحى عامر، محمد بركات.