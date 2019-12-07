شكرا لقرائتكم الأهلي يعترف بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه بصفته القائد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناثرت أنباء عن فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقوبة على الثنائي، إلا أن مدير الكرة نفى هذه الأنباء معترفاً بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه خاصة أنه كان كابتن الفريق في مواجهة الهلال السوداني أمس.
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