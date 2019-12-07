شكرا لقرائتكم الأهلي يعترف بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه بصفته القائد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف مسئولو النادي الأهلي بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه داخل الملعب، بصفته أحد أهم قادة الفريق، وذلك على خلفية أزمة الجوكر مع رامي ربيعة مدافع الفريق في نهاية مباراة الهلال السوداني.

وحمل أحمد فتحي زميله رامي ربيعة مسئولة هدف الهلال السوداني في شباك الأهلي خلال المواجهة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، لتنشب مشادة بين الثنائي أمتدت لغرفة خلع الملابس.

وتناثرت أنباء عن فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقوبة على الثنائي، إلا أن مدير الكرة نفى هذه الأنباء معترفاً بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه خاصة أنه كان كابتن الفريق في مواجهة الهلال السوداني أمس.