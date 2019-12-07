شكرا لقرائتكم كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من التوتر أمام بطل أنجولا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، لاعبي فريقه من العصبية والتوتر خلال مباراة أول أغسطس الأنجولي والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا علي استاد السلام.

وقال كارتيرون للاعبيه خلال المحاضرة الفنية اليوم في فندق المعسكر قبل التوجه للملعب، أن العصبية التي تسيطر عليهم خلال فترات المباراة ، ستكون سبب في أهدار الفوز أمام أول أغسطس واضاعة الفرص ، وكذلك قد تتسبب في حصولهم علي إنذارات تكلفهم الغياب عن الفريق خلال المباريات المقبلة.

يذكر ان الزمالك تعرض للخسارة في مباراته الاولي امام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الكونغو، وهي الخسارة التي كانت السبب الرئيسي في رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق، وتعيين الفرنسي كارتيرون بدلا منه.