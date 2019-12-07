شكرا لقرائتكم نور الشربيني: فخوره بتكريم الرئيس السيسي وانتظروا مني الكثير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم لسيدت الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا، عن سعادتها الغامرة بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، على خليفة تتويجها ببطولة العالم للسيدات التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وقالت الشربيني في تصريحات خاصة : فخورة جدا بتكريم الرئيس أعظم شيء لرياضي هو أن يكرم من رئيس بلده، ومبسوطة بتشجيعه لينا وهاحاول اعمل اكتر من كده عشان يكرمني تاني .

وتوجت نور الشربيني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي، حيث تطمح البكلة المصرية إلى معادلة رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد والتي حصدت بطولة العالم 8 مرات.