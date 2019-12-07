شكرا لقرائتكم نور الشربيني: فخوره بتكريم الرئيس السيسي وانتظروا مني الكثير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الشربيني في تصريحات خاصة : فخورة جدا بتكريم الرئيس أعظم شيء لرياضي هو أن يكرم من رئيس بلده، ومبسوطة بتشجيعه لينا وهاحاول اعمل اكتر من كده عشان يكرمني تاني .
وتوجت نور الشربيني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي، حيث تطمح البكلة المصرية إلى معادلة رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد والتي حصدت بطولة العالم 8 مرات.
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