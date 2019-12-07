شكرا لقرائتكم الزمالك يجس نبض مدافع الإنتاج الحربي للتعاقد معه في الصيف المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، لاستطلاع رأيه في الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي ، لتدعيم دفاع الزمالك الذي يعاني من نقص عددي.

ويدخل الزمالك في مفاوضات مع البدري بعد المستوي المميز الذي ظهر به الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي مع فريق الإنتاج الحربي ، ويجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيمن، وهو ما يحل ازمتي المساك والظهير الأيمن للزمالك حيث يوجد في مركز المساك كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود الونش، فيما يوجد في مركز الظهير الأيمن حازم امام فقط بعد الازمة الدائرة بين الزمالك وحمدي النفاز ظهير أيمن منتخب تونس المحترف في الزمالك.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الإنتاج الحربي لضم محمود البدري في الصيف الماضي الا أن تمسك مسئولي الإنتاج باللاعب أفسد الصفقة في اللحظات الأخيرة.