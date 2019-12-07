شكرا لقرائتكم سامبدرويا يمدد عقد مهاجمه المخضرم كوالياريلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت تمديد عقد المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا حتى 2021.

ويخوض كوالياريلا (36 عاماً) موسمه الخامس مع فريق سامبدوريا، واستطاع أن يفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي بعد أن سجل 26 هدفا، لكنه خلال هذا الموسم سجل ثلاثة أهداف فقط في 12 مباراة خاضها مع الفريق.

وفاز كوالياريلا بثلاثة ألقاب مع يوفنتوس، كما لعب لفرق إسكولي وأودينيزي ونابولي وتورينو، كما لعب كوالياريلا 28 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها تسعة أهداف.