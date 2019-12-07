الاهلى يكرم براعم السباحة أبطال الجمهورية غدا على حمام الغطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم النادى الأهلى حفل تكريم لبراعم السباحه مواليد ٢٠١٠ بمناسبه حصولهم على النجمه الأولي والثانية وظهورهم بشكل مميز خلال بطولة الجمهورية التى حصولوا من خلالها على الدرع العام والتى أنتهت فعاليتها أول أمس الخميس .
يقام الحفل على حمام الغطس بمقر النادى بالجزيرة فى تمام الساعة السادسة مساء غدا
يضم جهاز السباحة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد علام مدير جهاز السباحة وأحمد فهمى المشرف الإدارى ومحمد رشوان مدير إدارى واحمد حامد إدارى السباحة .
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