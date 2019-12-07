شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى عن تكريم الرئيس السيسي: فخورة جداً وحققت أمنيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت هانيا الحمامي ، بطلة العالم لناشئات الاسكواش، عن سعادتها الغامرة بتكريكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصولها على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى وهو أعلى وسام رياضى من الدولة.

وقالت هانيا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فخورة جداً بهذا التكريم، وحققت أمنيتى منذ تتويجي بالبطولة ظهرت فى أكثر من برنامج وقلت إننى أتمنى مقابلة الرئيس واليوم تحققت أمنيتى.

وأضافت هانيا، سعادتى كبيرة جداً بوسام الرياضة والرئيس قال لنا مبروك.

وكانت هانيا الحمامي قد حصدت لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش التى أقيمت بماليزيا، على مستوى المنافسات الفردية ومع منتخب الناشئات.