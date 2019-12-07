شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يتقدم بثنائية على الإعلاميين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى والإعلاميين التى تجمعهما حاليًا على استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، بتقدم الدراويش بثنائية نظيفة.

شهد الشوط الأول ضغط واستحواذ من الإسماعيلى وأحرز محمد مخلوف هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز بيكيتى سيلفا الهدف الثانى بالدقيقة 43.

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وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها الدراويش من 6 مباريات، حيث فاز الاسماعيلي في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 3 أهداف فقط فيما استقبلت الشباك الصفراء 7 أهداف كاملة.