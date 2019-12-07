شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالأبيض والأخضر أمام رينجرز غدا فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاجتماع الفنى لمباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري ، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية غداً، الأحد، بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بأحد فنادق الإسكندرية، برئاسة الصومالى أمير حسن مراقب المباراة.

حضر الاجتماع الفنى كل من التنزانى باراكا كيزوجوتو المنسق العام للمباراة والإريترى يوهانس غيرماى مراقب الحكام والدكتور عادل كريم المنسق الإعلامى للمباراة، بالإضافة لطاقم التحكيم السودانى بقيادة الفاضل محمد حسين حكم الساحة، ومساعديه عمر حامد وعبد الجابر محمد والحكم الرابع صبرى فضل، فيما مثل المصرى فى الاجتماع كل من ياسر عزت مدرب الفريق ومحمود جابر مدير شئون اللاعبين وعلاء سالم أخصائى التأهيل والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات، بينما مثل الجانب النيجيرى كل من دان لامى ممثل الاتحاد النيجيرى لكرة القدم والمدير الإدارى أموبى ايزوكو بالإضافة إلى طبيب الفريق الدكتور وين أوديوجي

وتم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدى المصرى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدى حارس المصرى اللون الأزرق، فيما يرتدى فريق رينجرز طاقم برتقالى اللون الأحمر ويرتدى حارسه اللون الأسود، فيما يرتدى طاقم التحكيم القميص الأصفر والشورت الأسود.