شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيكيتى سيلفا يضيف هدف الإسماعيلى الثانى فى شباك الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز بيكيتى سيلفا لاعب الإسماعيلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك الإعلاميين بالدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكان محمد مخلوف أحرز هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

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وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها الدراويش من 6 مباريات، حيث فاز الاسماعيلي في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 3 أهداف فقط فيما استقبلت الشباك الصفراء 7 أهداف كاملة.