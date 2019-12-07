شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يحرز هدف التقدم على الإعلاميين بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى هدف التقدم على الإعلاميين فى الدقيقة 33 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها الدراويش من 6 مباريات، حيث فاز الاسماعيلي في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 3 أهداف فقط فيما استقبلت الشباك الصفراء 7 أهداف كاملة.