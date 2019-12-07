نور الشربيني: فخورة بتكريم الرئيس ونفسي أكسب بطولات عشان يكرمني تاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم لسيدت الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا، عن سعادتها الغامرة بعد تكريم الرئيس السيسي لها، على خليفة تتويجها ببطولة العالم للسيدات التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة.
وقالت الشربيني في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: فخورة جدا بتكريم الرئيس أعظم شيء لرياضي هو أن يكرم من رئيس بلده، ومبسوطة بتشجيعه لينا وهاحاول اعمل اكتر من كده عشان يكرمني تاني .
وتوجت نور الشربيني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي، حيث تطمح البكلة المصرية إلى معادلة رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد والتي حصدت بطولة العالم 8 مرات.
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