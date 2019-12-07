شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع النصر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الإتحاد السكندرى سلبيا أمام النصر فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم، محمود الزنفلي في حراسة المرمى واسامه العزب وإسلام، جمال ومحمد انور وصبرى رحيل وخالد الغندور ونور السيد وأحمد راشد واليمن غباشي ورزاق سيسيه واكوي، بينما خاض النصر المباراة بتشكيل مكون من أحمد بدوي في حراسة المرمي وحمودة سمير واحمد اشرف ودخير محمد واسامه الليبي ومؤمن عاطف ومحمود حسونة ومحمد عبدالناصر اوشا وعادل خضرة وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد.

ويشهد اللقاء مشاركة العنصر النسائى من خلال طاقم التحكيم الذى يضم صبرى إبراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومني عطا الله مساعد ثانى وشاهندة المغربى حكم رابع.