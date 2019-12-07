شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يجس نبض مدافع الإنتاج الحربي للتعاقد معه في الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ويجيد مدافع الإنتاج الحربي اللعب في مركزي المساك والظهير الأيمن، وهو ما يحل أزمتي المساك والظهير الأيمن للزمالك حيث يوجد في مركز المساك كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود الونش، فيما يوجد في مركز الظهير الأيمن حازم إمام فقط بعد الأزمة الدائرة بين الزمالك وحمدي النفاز ظهير أيمن منتخب تونس المحترف في الزمالك.
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