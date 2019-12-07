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سوبر كورة.. الزمالك يجس نبض مدافع الإنتاج الحربي للتعاقد معه في الصيف المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع مدافع الإنتاج الحربي، لاستطلاع رأيه في الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي ، لتدعيم دفاع الزمالك الذي يعاني من نقص عددي.

 

ويجيد مدافع الإنتاج الحربي اللعب في مركزي المساك والظهير الأيمن، وهو ما يحل أزمتي المساك والظهير الأيمن للزمالك حيث يوجد في مركز المساك كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود الونش، فيما يوجد في مركز الظهير الأيمن حازم إمام فقط بعد الأزمة الدائرة بين الزمالك وحمدي النفاز ظهير أيمن منتخب تونس المحترف في الزمالك.

 

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الإنتاج الحربي لضم المدافع في الصيف الماضي، إلا أن تمسك مسئولي الإنتاج باللاعب أفسد الصفقة في اللحظات الأخيرة.

 

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